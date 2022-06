¿Cómo construir e instalar un cobertizo exterior?

Finalmente no queda más que disfrutar de tu nuevo espacio y darle vida como solo tú lo sabes hacer.

Si es una terraza, será una buena idea un par de sillas y una mesa para comer. Quizás una parrilla o un sillón para descansar la siesta. Si es bodega, podrás dejar todas las cosas que ya no caben en tu casa y así verás como se amplían tus espacios.

