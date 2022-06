¡Esta sí que es una casa impresionante!

Si te lo contamos probablemente no lo creerías. Esta casa tiene todo lo que se pueda querer, desde un enorme jardín hasta un gimnasio. Si te sorprendiste, te adelantamos que todavía no terminamos, así que no dejes de leer porque lo que te mostraremos a continuación te dejará con la boca abierta.

Esta despampanante casa se ubica en la exclusiva zona Koregaon Park, en la ciudad de Pune, al sur de India, y fue construida por estos arquitectos sin escatimar lujos.