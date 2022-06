8 Hermosas ideas de revestimiento de piedra en el muro

Existe un sinfín de modelos de piedras que pueden ser escogidas para realizar la decoración de los muros exteriores, sin embargo una opción muy elegida son las piedras completas, es decir aquellas que no necesitan ser unidad, como lo es el granito, el mármol y el cuarzo, estas piedras son ideales para cubrir superficies no muy grandes, buscando siempre la manera de crear un efecto natural pero a su vez muy moderno donde no haya necesidad de empatar una con otra.