6 Geniales ideas para decorar un departamento de 60m2

Cuando contamos con poco espacio debemos escoger cuidadosamente los muebles que vamos a poner en los ambientes para que estos no estorben y no sobrecarguen el lugar. En el ambiente que te mostramos en la imagen, el mobiliario no es ni muy grande ni muy chico, tienen el tamaño adecuado para que sean cómodos; y los pequeños y delgados muebles de madera son adecuados para adornar el lugar y servir de gabinetes.

Observa que los colores usados para la decoración son blancos y en tonalidades claras debido a que, cuando se cuenta con espacio reducido, la paleta de colores que debe usarse para adornar siempre debe ser suave. Otra cosa que se debe tener presente es el evitar hacer divisiones innecesarias en los ambientes, más bien se debe tratar de integrar los espacios para ganar amplitud.

