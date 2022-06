¿Cómo amueblar un departamento de cero?

Cuando llegamos a nuestra casa recién comprada muchas veces es difícil proyectar nuestras ideas en algo preconcebido. Qué fome sería dejarlo tal como está y hacer encajar nuestros muebles siendo que no fueron pensados para este lugar ¡Estamos obligados a que encajen! Y eso no es para nada bueno ¿Por qué no mejor marcar nuestro propio estilo?

Esta renovación no sólo se tomó eso a pecho, si no que le dio un giro completo a un espacio vacío y carente de estilo. Claro que esto no es simplemente colocar nuestros muebles, si no que también hacer pequeñas alteraciones que harán que nuestra sala parezca completamente nueva.

Aquí Homify damos fe del éxito de esas clase de cambios. Si no nos crees mejor date una vuelta por este proyecto que te encantará.