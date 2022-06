Una casa con Bloques de Cemento ¡Buena, bonita y Muy barata!

Estos estilos hablan de sencillez y la esencia de los materiales. En este caso los arquitectos quisieron acentuar un par de cosas; Dejaron al descubierto el fierro, de las rejas y marcos, para que se vea como tal, que la madera muestre sus vetas color tierra, como veremos en el suelo y muebles, y los elementos que levantan nuestra casa, en este caso los bloques, no se escondan si no que se muestran. Los materiales son los elementos decorativo de esta vivienda ¿Por algo se llama Casa Bloc no?