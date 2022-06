6 Consejos de arquitecto sobre ¿Cómo escoger un Terreno?

A la hora de buscar dimensiones el tamaño de nuestro proyecto es algo relevante, sin embargo, si no tememos ajustarnos un poco entonces no hay límites. El tamaño no es es relevante siempre que nuestro proyecto pueda adaptarse al lugar y estemos abiertos a las posibilidades. Muchas veces los proyectos pequeños están llenos de grandezas, algo que le dará un aire hogareño e íntimo si lo deseamos.