10 Fabulosas ideas para respaldos de cama

Esta alternativa gana por varias razones. Un respaldo recubierto con cuerpo se ve elegante, no se necesita de mucho tiempo y esfuerzo para limpiarlo y no se deteriora fácilmente. Además, al ser de gran tamaño hace que tu cama se vea más grande. Si ya tienes uno, hiciste una buena eleccción y si aún no lo tienes, ¿qué esperas?