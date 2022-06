9 Secretos de un jardín zen ¡En poco espacio!

Qué mejor que un mini patio para cuando tengas ganas de estar solo. Este espacio llama al relajo y al bienestar con el uso de tonos más claros. Así queda demostrado que la escasez de metros no es pretexto para que puedas tener un lugar para la distracción, y esta alternativa está muy bien. Si no quieres destinar mucho tiempo a mantener tu patio, puedes optar por maceteros que te permitirán utilizar espacio vertical y así no perder suelo.