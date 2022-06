Una casa de familia ¡A prueba de intrusos!

La casa M4-House fue proyectada por los especialistas de Architect Show en Fukuoka Japón para ser un juego de volúmenes que se van entrelazando. Es decir, no intentan mostrar un gran cubo, si no un conjunto de pequeñas formas que se relacionan. Esto lo resaltan con texturas de las fachadas. ¡Miren ese juego! Hay muros lisos estucados, texturas oscuras con vetas marcadas y por supuesto la madera no podía faltar.