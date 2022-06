Esta casa parece de un piso ¡Pero tiene dos!

Claramente el diseño influye en nuestras vidas ¡Cómo no! Son nuestras casas, nuestras cosas, están pensadas para que sean parte de nosotros. Pero lo cierto es que muchas veces esas cosas no funcionan. Una casa minimalista con todas nuestros muebles abarrotados no funcionará jamás. Por ello tenemos que encontrar soluciones inteligentes cuando el diseño no nos permite ciertas cosas o simplemente dejarnos llevar por el diseño.

Claro que cuando se trata del diseño de una casa lo mejor es optar a los consejos de especialistas o, mejor aún, a los tips de homify que estaremos encantados de darles. Porque el diseño de exterior e interior de nuestra casa estará ligado con nosotros para siempre. Por ello lo mejor es adaptarse y hacer calzar aquello que diseñaremos.

¡Revisemos este hermoso diseño lleno de soluciones inteligentes!