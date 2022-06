9 Geniales ideas para que tu patio tenga más onda

No hay nada más sencillo y sensacional que tener un rincón para acostarse en medio de la naturaleza. Puedes crearlo usando telas, palets, almohadas que ya no necesites o algún colchón en desuso, se trata de darle otra vida a objetos que pensaste que no servían.

Ojo que tampoco consiste en transformarlo en un mini basurero, sino que crear un verdadero lugar de ensueño para retirarte a leer, compartir con tu familia o tener una cita romántica. Las opciones son muchas, sólo usa imaginación.