Una poderosa casa de 116m² ¡Con diseño increíble!

Ese contraste realza el proyecto en sí. Pues su simetría no pertenece en primera instancia a esta espontaneidad de los árboles. Sin embargo, desde el diseño al menos, los arquitectos se enfrentaron de manera muy modesta. Sin tanta forma ni decorados, si no que siempre desde la simpleza. En este caso el proyecto se eleva y flota hacia uno de los claros de los árboles que lo rodean, eso esa es una manera de no intervenir en lo que existe y de atraer la luz más clara.