Una casita de madera de roble ¡Muy a la chilena!

También desde los puntos anteriores es indispensable preguntarse ¿Y cómo me posiciono? ¿Dónde me coloco en el lugar? Eso dependerá de los objetivos principales. Aquí vemos que los de Sun Arquitectos buscaban soltura en la casa, que fuera atravesable y no un sólido sin aberturas. ¡Eso puede venir del contexto también!