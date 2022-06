Una super casa ¡Como de película del futuro!

La casa Kloof Road fue hecha por los diseñadores de Meulen Architects en Johannesburgo y desde el inicio propone salirse de los esquemas, no haciendo los formas cuadradas por supuesto, si no que moldeando la silueta en hormigón y esculpiéndola para generar esa estructura extravagantes. Genera dos grandes aberturas para que no hacerle parecer una gran roca, si no como una gran entrada.