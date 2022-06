8 Cocinas en forma de L ¡Que te sorprenderán!

La luz es siempre bienvenida, y especialmente en una cocina, pues nos da la impresión de un espacio amplio y que se extiende hacia afuera de la casa. Si nuestra cocina es pequeña, separar los espacios para dejar las ventanas libres de obstáculos nos dejará organizar de una forma que se ilumine bien el espacio. Tengamos en cuenta, también, que en esta cocina no hay cortinas. No es que no sean necesarias, pero tenerlas abierta, o simplemente no tenerlas, pueden marcar una tremenda diferencia.