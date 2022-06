7 Errores que debes evitar al decorar tu comedor

En algunas ocasiones queremos controlar tanto nuestro estilo y queremos que todo sea tan perfecto cuando decoramos que terminamos convirtiendo el ambiente en algo que parece no ser habitados por humanos sino por robots. No trates de tener el control en todo y déjate llevar, trata de poner toques en colores vivos para darle vida al lugar y no intentes ser tan perfecto, añade un elemento original al espacio.