Top 5: Lo mejor en casas de madera contemporáneas

Lo rural es lo primero que pensamos cuando se trata de vacaciones o de vida sana y relajada. Eso pues está lejos de la bulla de la ciudad, de su ritmo agitado que muchas veces nos cansa y nos trae demasiados dolores de cabeza ¡Lo mejor es el campo dicen los profesionales! La vida natural es lo mejor ¿Por qué no poner nuestra propia casita dentro de ella? Los proyectos en el campo nos entregan tantas cosas y se pueden hacer de tantas formas que indudablemente será una posibilidad a la hora de cambiar de aires y estilo de vida. Claro que eso no quiere decir que no estén llenas de comodidades y hermosos detalles.

Sigue leyendo en: 7 Espectaculares casas de campo ¡Para todos los gustos!