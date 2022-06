10 Prácticas ideas para muros de ladrillo a la vista

La combinación de los ladrillos con la madera para el exterior de la casa siempre es un plus. No son molestos a la vista y si no quieres que su color sea tan intenso, podrías inclinarte por ladrillos que son más opacos como los de la fotografía.

¿Ves qué bien se ve el ladrillo en esta casa? La combinación clásica de este material sumado a la madera y a la vegetación del jardín convierten esta entrada en una muy acogedora para los miembros de la familia y sus visitas.