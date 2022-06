4 Patios descuidados que se transformaron para siempre

El patio de una casa requiere atenciones para evitar que las estaciones climáticas hagan de las suyas. Evitar que la vegetación no se adueñe de ese espacio y que la suciedad no le quite todo su encanto, es una tarea complicada.

Se podría pensar que un patio es como un anexo a la vivienda, un lugar donde compartimos los mejores momentos en familia o con amigos, por no mencionar lo que significa como lugar de juegos para los niños y mascotas.

Si en tu caso has descuidado ese lugar, jardín o terraza, aquí te mostramos ejemplos de cómo se han transformado en otros casos. Es cierto que tendrás que gastar algo de dinero, pero ¡Valdrá la pena!