7 Consejos para proteger la casa contra incendios

Aunque no lo crean los expertos recomiendan la construcción de madera en muchos ámbitos. ¿Pero si no es un material inflamable? Pues sí, pero el secreto está en su particular comportamiento bajo el fuego. La madera, a pesar de que se queme, demora mucho en perder su estructura principal, su resistencia, lo que permite que haya un mayor control del incendio y un fácil reemplazo del material dañado. Distinto es el fierro por ejemplo que bajo altas temperaturas cambia su resistencia y prontamente tiende a ceder. ¿Quién lo diría no?