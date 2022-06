Moderna y diferente ¡Secretos de una casa única!

Aunque no lo creamos el cómo entramos es algo relevante a la hora de considerar la entrada. No podemos dejarle esa labor sólo a la puerta, a algo meramente funcional, la entrada tiene que tener su propio espacio, eso además permite graduar la forma en la que entramos a nuestra casa. Pasar de lo interior a lo exterior, y viceversa, tiene que tener los pasos suficientes para que no sea abrupto. Esta casa además de eso, ocupó esta puerta giratoria que le otorga todo un modo de entrar. ¡Vaya maniobra!