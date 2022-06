Una casa que sabe usar la madera a su favor

Todo va en ocupar la madera como hilo conductor de espacios. Un recurso que como elemento tiene tantas potencias que no podemos evitarlo. Nos ayuda a relaciona espacios que parecieran no tenerlo, a agregar color a espacios prístinos y hasta encontrar calidez en los lugares menos pesados. Eso pues le agrega un tono especial, un estilo particular y le inyecta tanta vida que indudablemente aporta a potenciar nuestros espacios de ensueño.

