8 Formas de hacer que tu casa se vea más grande

Cuando falta espacio, deja la decoración al mínimo, para no rellenar los espacios vacíos con elementos que no sean prácticos. Puedes, por supuesto, decorar tus paredes a elección, pero lo importante es no sobredecorar y desordenar la vista de un lugar que por su espacio debiese ser práctico. Decorando solo lo justo y necesario, aseguras un ambiente limpio y despejado.