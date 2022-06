8 Fabulosas ideas para lucir la madera en casa

Para los que no poseen madera en la vivienda o no cuentan con un bolsillo que soporte el revestimiento de un muro con este material. Una excelente alternativa que va en alza es el revestimiento de muro con madera enchapada o piso laminado ¿Por qué no? Si lo pensamos bien, estos materiales cuentan con una amplia ventaja. Proporcionan estilo, hay en diversos colores y la instalación es lo bastante fácil para aventurarse en hacerla uno mismo.

Ya revisamos 8 alternativas de lucir la madera en nuestro hogar. Ahora, lo único que falta es que te animes a incorporarla y sacar el mayor provecho de este noble material.