Una casa de película perfecta para el campo

¿Recuerdas las bellas casas que han aparecido en las películas? Generalmente se trata de construcciones muy amplías y con bellos jardines, destacando por la belleza de sus muebles y la buena disposición de estos en casa.

Y ahora, aunque no lo creas, podemos ver esta casa que no es de película, pero que sí lo parece. Pero no dejemos pasar más el tiempo y pasemos a conocer esta hermosa casa: