7 Ideas para elegir el color perfecto del dormitorio

Si eres de una personalidad muy formal, que le agradan los ambientes sobrios y sofisticados, el gris puede ser un buen color para tu habitación. Para que no se vea tan apagado, escoge una cama y ropa de cama gris, además de los accesorios y combínalos con paredes color crema o café claro para que no se vea tan apagado; y si agregas detalles blancos no estaría nada mal.