6 ideas para re-diseñar una casa de subsidio

No prestemos atención a lo compacto de los espacios en la casa porque la construcción en sí es bastante grande, sólo que lo es hacia el techo, y un esmero especial fue puesto en su construcción y diseño, como podemos ver aquí. La madera, especialmente en el sur de Chile es un bien muy preciado, y poder usarla como un elemento no sólo útil sino que al mismo tiempo decorativo le da a cualquier casa o construcción que la use de esa manera un valor agregado que puede pasar por alto muchas otras carencias.

La sencillez expresada en una foto la vemos aquí, en los dis sillones sencillos pero cómodos que aseguran una conversación cercana, y el techo de madera en tonos cálidos que asegura el sentir hogareño.