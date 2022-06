7 Buenas razones para instalar piso vinílico en casa

Otra de las ventajas súper importante del piso de vinil es que es muy higiénico porque no acumula polvo, no absorbe olores, no se mancha fácilmente y tampoco acumula suciedad o bacterias, esto no quiere decir que se tendrá que olvidar de barrer y trapear sino que no tiene que preocuparse por que su casa se convierta en un nido de bacterias.