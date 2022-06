6 Ideas para renovar el baño como un experto

Si nos encontramos con un piso o muro muy deteriorado lo correcto es cambiar completamente. Y si bien la tarea puede parecer difícil no hay por qué temer. Lo primero a tener en cuenta es que se deben sacar todos los artefactos del baño antes de comenzar. Luego, hay que picar el piso a modo de remover por completo el revestimiento. Si al retirar la superficie no parece del todo lisa se debe aplicar un nivelador de piso. Se recomienda instalar el nuevo revestimiento desde la esquina más lejana a la puerta, así no se pisan las nuevas palmetas.

Para el cambio de piso es indispensable contar con separadores de cerámico, un mazo de goma para adherir bien el revestimiento a la mezcla y un buen cortador de cerámicas.