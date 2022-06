7 Secretos del Feng-Shui para atraer la prosperidad

A muchas personas les gusta acumular, y no es necesariamente algo malo. Tener recuerdos en la casa de nuestros padres, abuelos o hijos puede traer buenas memorias y alimentar la nostalgia. Sin embargo, eso no va con el Feng Shui. Es importante mantener en la casa un orden, y ese orden va dictado por mantener las cosas que uno ocupa sí o sí, sin lugar para las cosas que no son de un uso cotidiano o práctico. La acumulación es negativa, según la disciplina, y sólo atraerá más desorden.