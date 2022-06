10 Casas espectaculares en medio de la naturaleza

Esta casa modular es impresionante, no tanto por su tamaño o diseño, aunque no nos deja indiferentes, sino por ser de un tipo modular prefabricado que se puede instalar en cualquir lado. Este tipo de vivienda es la solución perfecta para quienes no pueden costear una casa con un sistema de construcción tradicional. Pese a que es una casa modular, su interior es como si fuera cualquier propiedad, simple, sobria y acogedora.

