10 Casas familiares de construcción económica

No es ningún secreto que construir una casa no es barato, con todos los gastos adicionales que incluyen dividendos de un auto y otros gastos acordes a nuestro estilo de vida, se nos puede perder un gran montón de nuestro presupuesto. Es por eso que mucha gente opta por diseñar y construir casas simples y de bajo costo. En este Libro de Ideas, les queremos mostrar 10 fachadas de casas que fueron construidas a precio de huevo, y se las mostramos para ayudarlos a buscar inspiración en su diseño y construcción, además de intentar demostrar que el tener una casa económica no necesariamente significa vivir mal o en una casa fea. ¡Muy por el contrario!

Hemos incluido el precio aproximado de cada una de estas construcciones, para darte una idea de lo que se puede llegar a gastar.

No olvides que haciendo click en cada imagen puedes acceder a fotos adicionales de las casas y mayor información.

¡Vamos a ver!