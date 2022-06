Top 5: Sabios consejos para arreglar una casa pequeña

En esta oportunidad, vamos a probar que no se necesita de mucho espacio para tener una estructura, pérgola o quincho en nuestro patio. No importan las medidas del lugar donde instalaremos, ya que cada cosa que sumemos fuera cumplirá una función de área social. Hay estructuras muy chicas que no por eso son menos encantadoras. Cuando no contamos con demasiado espacio es buena idea aprovechar estructuras ya existentes como los muros del jardín o de la casa para edificar en el espacio, aprovechando al máximo los metros cuadrados con los que contamos. También podemos optar por estructuras menos convencionales que nos brindarán un espacio único y original. ¡Acompáñennos!

