8 Geniales ideas para tener una casa moderna y con estilo

A la hora de modernizar el blanco es nuestro mejor aliado. ¿Por qué? Combina con todo, aumenta la claridad y nos da esa sensación de simpleza, limpieza y neutralidad. ¡La clave es evitar los exceso! O al menos hacer que a simple vista no se sientan. Este proyecto no sólo entendió eso, si no que para darle un tono diferente, agregaron un gris muy claro que pareciera ser la sombra misma del blanco.