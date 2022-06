6 Ideas baratas para renovar un balconcito

Hay veces que por más que queramos una casa completamente decorada nos sobran pequeños recintos que nos sabemos qué hacer con ellos. Simplemente no nos gustan, no sabemos cómo hacernos cargo de ellos o a veces lo olvidamos por desuso.

¿Qué hacer con ese balcón escondido de la casa? ¿Con ese patio que no se ve? ¿Con esa pequeña habitación que no usamos? A todas esas preguntas siempre hay una respuesta desde la decoración. Siempre hemos dicho que en temas de diseño no hay límites, por ello sólo hay que arriesgarse y darle el cuidado que merecen esos espacios.

Si no me cree ¡Pasemos a mirar este balcón olvidado! que con algo de color y naturaleza se volvió el centro de decoración de este pequeño departamento.