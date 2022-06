7 Casitas pequeñas tan lindas que las vas a querer para ti

Ahora lo mejor es pensar en no sobrecargar los espacios. Pensar desde el blanco, en ese sentido al menos, es la clave de todo. Mantener un tono neutro como base, casi como si fuera un lienzo por pintar, y agregarle color y textura con el mobiliario. Que no sólo sean funcionales si no también decorativo. Un juego que sin duda viene del modernismo y que como sabemos trabaja muy bien con la onda industrial.