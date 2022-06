7 Prácticas ideas para remodelar el patio con muy poco

He aquí una nueva alternativa para asegurar el descanso y el relajo en tu patio. Considerar uan estructura que funcione como una extensión a tu casa es una buena idea y un excelente uso del espacio que pudiese estar de sobra en tu patio. En esta foto, el patio acoge una pequeña cabaña de puertas corredizas hacia el exterior que puede ser usado como lugar de descanso, una habitación extra o simplemente para almacenar lo que no quieres tener o no cabe en la vivienda principal.