10 Repisas perfectas para hacer lucir la cocina.

Todo está en mantener la sobriedad del color de los muros. Es decir, hacer que la repisa no aparezca, si no sólo su sombra. Esta repisa es sencilla, pero no por su forma, si no porque lo importante en realidad es destacar aquello que contiene, el color, la forma de sus objetos son realmente. Una movida audaz a la hora de seguir el color como hilo conductor.