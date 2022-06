Una casita como para vivir siempre en vacaciones

Claro que todo cambia radicalmente en su interior. No tiene un estilo definido, al menos en la totalidad, pero no quiere decir que no sea para nada atractivo. Es un proyecto pensado desde la simpleza del blanco, como muchos de los proyectos diversos, y que a nivel de mobiliario expone una variedad de estilo. Este recurso es bien utilizado en la actualidad para unificar recintos que carecen de un estilo en particular.

Sin embargo gran parte de su inspiración es a partir de un conjunto de muebles eclécticos traídos desde lo tradicional. Sofás de los 90s, mesas y sillas modernas y algo industrial le dan un toque variado interesante.