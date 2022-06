11 Súper parrillas para disfrutar todo el año

Esta es una parrilla no muchas veces vista, la original de enrejar las piedras y crear así este asador es digno de un reconocimiento. Excelente madera de reutilizar piedras que no sepas dónde ubicarlas. Lo mejor de todo es que no ocupa espacio y la puedes instalar donde quieras.

Todas estas parrillas tienen su estilo propio, pero ¿con cuál te quedas?