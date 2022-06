Una casa pequeña y modular con todos los lujos

Nada de esto sería posible si no se pensara el mobiliario. Este tiene que ser parte del diseño mismo de la casa, especialmente para proyectos tan compactos, lo ideal es no pensar en el mobiliario estándar, si no más bien generar el propio para el proyecto.

Este es un gran armario que bordea la parte posterior del container, y es un mueble funcional y totalmente moldeable a las necesidades de su interior. Tiene mesas que se retraen, cajones especiales y por supuesto ¡La cama! Tiene un sistema abatible que permite bajarla sólo en el momento de necesidad y cuando no, se guarda para ganar algo de espacio.