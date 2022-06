6 Ideas de muros con celosía que se ven increíbles

Este es un recurso que no sólo sirve para llenar muros propios de nuestra casa, si no que también como un cerramiento para espacios exteriores que no queremos llenar de muros gruesos y sólidos que nos separen de la imagen del contexto, que muchas veces es más que importante para nuestro proyecto.

Este secreto viene perfecto para aquellos que quieran un estilo moderno, mediterráneo algo arriesgado y que además quieran disminuir un poco el presupuesto. Para aquellos que el lugar es importante y con un clima más que relevante ¿Quién pensaría que muros abiertos fueran tan importantes no? ¡Todo está en elegir el muro adecuado, la forma adecuada de exponerlo en nuestra casa, los potenciales que queremos sacar de esta herramienta y por supuesto: elegir el lugar perfecto donde se pueda lucir estas hermosas celosías!

Si de muros distintos para nuestra casa se trata, tienes que mirar 5 Muros de cierre para la casa ¡Muy lindos y diferentes!