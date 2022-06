​6 Patios internos perfectos para pasar la primavera

Si el espacio existente en la zona del patio no es lo suficientemente grande como sembrar directamente en el suelo, la inclusión de macetas resulta ser la opción más acertada, de esta manera las raíces de las plantas no deterioraran el suelo del jardín y se podrán tener un gran número de especies. Siguiendo en la onda de los jardines no dejes de leer 7 Buenas ideas para el jardín que seguro no habías pensado