19 maneras de decorar las paredes de tu casa ¡Se verán fantásticas!

Siempre que buscamos darle un toque único a nuestras paredes, aparecen ante nuestros ojos millones de opciones. Desde aquellas que vuelven protagonista al color, tanto en pinturas como en papel tapiz. Otras ideas apelan por las texturas y algunas más se decantan por decorados que cuelgan de los muros.

Pero las alternativas no paran ahí, seguro no pensaste que dejar algunos espacios huecos en la pared sería una buena idea. Esta técnica también se le conoce como nichos en la pared, que no son más que huecos decorativos que pueden dar un diseño muy interesante, fáciles de hacer y diferentes a lo que hemos visto anteriormente ¿Quieres inspirarte con algunos ejemplos?

¡Aquí 19 ideas donde los huecos en las paredes son nuestros aliados!