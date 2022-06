9 Geniales ideas Hágalo usted mismo que puedes hacer en tu casa

En medio del re-encantamiento con el “hazlo tú mismo”, que se ha hecho popular como DIY (Do It Yourself), muchas personas se dan cuenta que pueden hacer por sí mismas pequeños cambios maravillosos en su hogar, como envejecer la madera de sus paredes, hacer una repisa o levantar esa huerta que tanto quisieron en su jardín.

Si bien se necesita de paciencia y creatividad, todos pueden hacer alguna manualidad, sobre todo si se trata de embellecer la casa o reparar algo que al parecer no tenía mejora.

Es innegable el encanto que tiene hacer algo por tus propias manos, porque sólo tú sabes la dedicación y el tiempo que te tomó hacerlo. Además, no es caro y puedes ahorrarte unos pesitos siguiendo esta lógica.

Este libro de ideas recoge 10 ideas para que veas todo lo que puedes hacer por ti mismo: