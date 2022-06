La ampliación de una casa familiar (+ planos para que la copies)

Echemos una mirada breve a la disposición habitacional de la casa. 1st floor plan view

Let's look at a plan view through the spatial arrangement of the layers. El área más grande, que ocupa unos 28 metros cuadrados, se reserva para las áreas comunes/sociales, que incluyen el living y la cocina. Junto a la puerta de entrada se decidió por colocar un sector grande de almacenamiento, teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de la vida en el campo.

Al lado de las áreas sociales, donde comienza el hall, se levanta la escalera que lleva al segundo piso. Notemos cómo el espacio sin separaciones ayuda mucho a ampliar la percepción de espacio.