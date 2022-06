17 Trucos para arreglar el jardín sin gastar una fortuna

Las decoraciones vintage se caracterizan por aprovechar al máximo aquello muebles viejos que ya no se usan, pero antes deben ser restaurados, es por ello que si tienes una mesa de madera vieja no la botes, lo primero que debes hacer es lijarla y pintarla del color de tu preferencia luego debe ser cubierta con un sellador para que los cambios climáticos no la deterioren.