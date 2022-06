10 Ideas para hacer un jardín en patios pequeños

Antes de comenzar a planear tu jardín será bueno conocer con exactitud cuántos metros cuadrados tienes disponible, así será más fácil pensar qué podrá caber y qué no lo hará, no comprarás muebles que no quepan y podrás tener una medida de tu espacio disponible.

Una vez que ya tengas la idea de cuánto tienes disponible podrás pensar en adquirir una o dos banquitas, pasto sintético o natural, un par de árboles o un camino de flores.