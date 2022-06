Una casita pensada para una pareja joven y con niños

La foto de arriba no nos permitió ver esta mini piscina. ¿Dónde estaba? El secreto está justo en la terraza. Revelar algunas plataformas del suelos de madera diseñados especialmente para tapar y descubrir esta mini piscina escondida bajo ella. Si no se ocupa la piscina, puedes ocupar el espacio que utiliza como ampliación de este jardín. Aunque a menudo es una idea difícil de considerar. Puede tener esta piscina, aunque no la ocupe demasiado, pues tendrá siempre ese espacio extra y será como si no estuviera. Además será un aliado tener una piscina privada para la familia en esos veranos calurosos.